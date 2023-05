Sporting Ercolanese e Agropoli agli spareggi nazionali per la D

Saranno Sporting Club Ercolanese e Agropoli a rappresentare la Campania negli spareggi nazionali di Eccellenza. Le due formazioni si sono aggiudicate i playoff dei due gironi di Eccellenza Campania e ora proveranno ad arrampicarsi fino alla Serie D.

Lo Sporting Club Ercolanese ha battuto ieri a domicilio il Pompei. Punteggio finale di 0-1 nel derby degli scavi, deciso da un calcio di punizione di Onda al quarto d'ora del primo tempo. Nella ripresa il Pompei ha recriminato a lungo per il gol del pareggio del veterano Gatta annullato per una segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente.

Questo pomeriggio invece l'Agropoli ha risolto in poco più di un quarto d'ora la pratica Scafatese. Il match del Guariglia è terminato col punteggio di 3-0 in favore dei delfini. Le reti di Natiello su rigore al 1', Domenico Maiese al 13' e Arevalo al 17'.

Gli spareggi nazionali prevedranno due turni, entrambi con doppio confronto. Al primo turno lo Sporting Ercolanese affronterà la seconda del girone B siciliano, il Siracusa, con andata il 28 maggio in Sicilia e il ritorno il 4 giugno in Campania. Al turno successivo previsto l'incrocio con la vincente del confronto tra la seconda classificata dell'Eccellenza calabrese (ancora da definire) e l'Enna, che ha vinto i playoff del girone A siciliano.

L'Agropoli affronterà al primo turno l'Isernia, seconda nel girone unico molisano dove non si sono disputati playoff per l'ampio distacco sulle inseguitrici. I delfini giocheranno l'andata al Guariglia e il ritorno in Molise. Al turno successivo, decisivo per la promozione in Serie D, ci sarà il confronto tra la vincente playoff della Basilicata (Città dei Sassi Matera) e la rappresentante della Puglia. In quest'ultimo caso, accederà agli spareggi nazionali la squadra che perderà la finalissima playoff dei due gironi, in programma nel prossimo weekend tra Manfredonia e Gallipoli.

Le gare del doppio confronto finale si giocheranno l'11 e il 18 giugno.