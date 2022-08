Berman al Giugliano, Di Napoli suona la carica

Tamir Berman è un nuovo calciatore del Giugliano. Poco fa l'annuncio della società neopromossa in serie C.

Berman, reduce dall'esperienza in serie D con il Carbonia, è un difensore argentino classe 2001 ed è il dodicesimo calciatore annunciato dal club gialloblù, ultimo arrivato alla corte di Lello Di Napoli.

I tigrotti proseguono intanto la preparazione in quel di Rivisondoli, dove due giorni fa hanno battuto in amichevole una compagine locale. Il tecnico, a margine dell'ultima seduta di allenamento, ha voluto «ringraziare il gruppo per il grande impegno profuso in questa prima parte di preparazione».

«Dobbiamo farci trovare pronti - ha aggiunto Di Napoli - soprattutto nelle prime gare: la serie C non ci consente di avere un approccio soft».