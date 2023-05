Brindisi-Cavese 3-1: fallito il secondo assalto alla C

Una delusione ancora più forte rispetto alla scorsa stagione. La Cavese arriva a un passo dalla Serie C ma si ferma allo spareggio finale. A Vibo Valentia il Brindisi vince col punteggio di 3-1, in una gara decisa dal maggiore cinismo dei pugliesi, salvati in almeno un paio di circostanze da interventi provvidenziali dell'estremo Vismara.

Delusione profonda per i circa 2000 supporters biancoblu al seguito, costretti a masticare amaro dopo una vigilia di grande carica agonistica.

La Cavese è arrivata al match decisivo di oggi con l'adrenalina di un derby stravinto e della consapevolezza di avere tutte le carte in regola per riconquistare i professionisti.

Il gol di Foggia ha riacceso le speranze nel lunghissimo recupero decretato dopo la sospensione del match per lancio di fumogeni in campo. Ma con la Cavese completamente protesa in avanti a caccia della rete che potesse rinviare ogni discorso all'overtime, il Brindisi ha trovato il tris che ha chiuso definitivamente i conti con Felleca, altro ex in rete oggi dopo il capitano dei pugliesi D'Anna. I due avevano indossato la casacca biancoblu durante il biennio di presidenza di Domenico Campitiello.

Un sogno sfumato sul più bello, al termine di una stagione in cui la Cavese è scesa molto di rado dal primo gradino della classifica. Pagando però un prezzo altissimo per l'inattesa sconfitta casalinga contro il Martina del 23 aprile scorso. Un ko che ha riaperto completamente le sorti di un campionato che sembrava già deciso.