Tracciate le strategie di mercato è il momento dell'operatività. Mister Panarelli e il diesse Degli Esposti hanno individuato i pezzi' che servono per migliorare la Casertana e per rendere la rosa più adatta alle idee del nuovo allenatore. Ora si lavora agli ingaggi: imminente quello del difensore che sostituirà il partente Dionisi.

APPROFONDIMENTI Addio Nunes e Dionisi, Casertana in cerca Sorrento-Casertana 2-1: Serrano decide il derby rossonero Sorrento, dopo la sconfitta in Sardegna si riparte dal derby con la Casertana

L'identikit del calciatore giusto parla di un centrale strutturato, più giovane, che conferisca centimetri e forza fisica a un reparto che ha nel solo Darini il calciatore con quelle caratteristiche. L'ufficialità dell'ingaggio potrebbe arrivare già oggi insieme a quella delle cessioni di Dionisi e Nunes al Cjarlins Muzane.

Gli altri nuovi innesti saranno almeno uno per reparto. Un centrocampista adatto alla mediana a due che sta usando Panarelli ed un centravanti. Calciatori pronti, esperti della categoria, abituati a vincere i campionatI e soprattutto sportivamente cattivi. L'idea della società è quella di aumentare il tasso di concretezza di una squadra che ha nelle corde tanta qualità ma che finora ha non ha dimostrato di saper aggredire palloni e partite. Solo venti punti conquistati dimostrano che qualcosa è mancato. Molto ha inciso l'iniziale momento di confusione quando Parlato, dopo aver lavorato per tutta l'estate sulla difesa a quattro, cambiò improvvisamente schierando la squadra a tre. Il campionato si è messo quasi da subito in salita e nei momenti di difficoltà la squadra non è riuscita a reagire con efficacia. Storia vecchia dalla quale imparare per il futuro. Perché prima della sosta per le festività natalizie bisogna assolutamente fare filotto di vittorie.

Subito arriverà il difensore centrale per sopperire alla mancanza di Dionisi. Qualche giorno per le altre operazioni che potrebbero essere concretizzate anche la prossima settimana. La partita con il Portici dovrà dare ancora delle risposte anche perché all'orizzonte potrebbero profilarsi le partenze di altri calciatori. Il diesse Degli Esposti è stato chiaro con la squadra: contrasti molli e regali' in difesa o sotto la porta avversaria non sono ammessi. Non più almeno, quando la vetta dista nove punti e il girone d'andata è quasi finito. Scelte delicate, quelle del prossimo mercato, che potrebbero indirizzare in un verso o in un altro la stagione della Casertana.

L'obiettivo, unico, nella mente del presidente D'Agostino e della dirigenza, è quello di chiudere la stagione con il ritorno in serie C. Stesso traguardo che la squadra ha tutta l'intenzione di raggiungere: probabilmente anche lo spogliatoio attende i rinforzi per trovare nei nuovi arrivi linfa e coraggio.



Intanto dopodomani arriva il Portici e la sfida del Pinto sarà un esame importante per quei calciatori che finora hanno convinto meno. Servono i tre punti, e sarà così sempre d'ora in poi.