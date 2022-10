Casertana-Sarrabus Ogliastra, Parlato: «Voglio concentrazione»

«Voglio concentrazione per tutti i 90 minuti». Mister Parlato indica la strada per la gara di domani contro il Sarrabus Ogliastra.

Una partita che ha già il sapore dell'esame senza appello per il tecnico della Casertana: «A Cassino siamo stati dei polli, chiedo scusa ai tifosi per la gara che abbiamo disputato. La gara della svolta doveva essere quella, ci siamo giocati un jolly. È il momento di voltare pagina». E di accantonare quelle incertezze nel gioco e nelle idee che hanno portato ai risultati non esaltanti di inizio campionato: «Non abbiamo potuto schierare mai gli stessi undici. Non dev'essere un alibi ma così è difficile trovare un'identità di gioco. Domani andremo avanti con la difesa a quattro. Però, al di la dei moduli, ciò che conta è l'atteggiamento, la grinta, la concentrazione per tutta la partita. Questo - ha concluso Parlato - è quanto mi aspetto dai miei calciatori».