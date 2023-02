Castrovillari-Mariglianese: il blitz di Monteleone riaccende una timida speranza playout

Quarto successo in campionato per la Mariglianese, che nell’anticipo – disposto per ragioni di ordine pubblico – di Castrovillari s’impone di misura nel segno di Monteleone. Tre punti decisamente pesanti per i biancazzurri di Sena, che – in attesa delle gare della domenica – si portano a -1 dal Paternò (penultimo e domani di scena tra le mura amiche contro la Vibonese) e -4 dalla Cittanovese (terzultima ed attesa dall’impegno interno contro il San Luca). La vittoria, che arriva a sei giorni dalla prestazione di spessore del Massimino contro la corazzata Catania, riaccende insomma la speranza di agganciare il treno playout; resta bloccato ai margini della zona rossa invece il Castrovillari.

Il gol partita arriva allo scadere della prima frazione di gioco, siugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: micidiale l’incornata del biancazzurro, che la piazza dove l’estremo difensore calabrese non può arrivare. È la prima e unica emozione dei primi quarantacinque minuti di gioco. Da registrare, in precedenza, le protese dei padroni di casa per un contatto nell’area campana fra il portiere ospite Cappa e Janneth, lanciato a rete: tutto regolare per il direttore di gara.

Nella ripresa la Mariglianese difende il vantaggio con le unghie e con i denti. Ferraro sfiora il palo con una gran conclusione dalla distanza, poi Garritano fallisce per i biancazzurri il colpo del 2-0. Doppia occasione di marca calabrese nel finale di gara: ci prova prima Longo, poi Anzillotta, ma Cappa fa buona guardia.