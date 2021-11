Cavese, lutto per patron Santoriello. Allo stadio più posti in Curva Sud

Giorno di lutto in casa Cavese per la scomparsa della signora Rosanna Senatore, mamma del patron Massimiliano Santoriello. La società ha espresso in una nota il più profondo cordoglio alla famiglia del massimo dirigente biancoblu, in questo momento di grande dolore.

In mattinata, intanto, era arrivata una notizia positiva per la tifoseria metelliana. Completati i lavori e le procedure di collaudo, è arrivato l'ok per l'aumento di capienza del settore Curva Sud dello stadio Simonetta Lamberti. La Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ha dato parere favorevole, portando a 950 posti disponibilità del settore.

Dunque, tenendo conto delle restrizioni dovute al Covid (75% della capienza totale), per la gara interna con il Real Aversa in programma domenica 28 novembre, in Curva Sud ci sarà spazio per 712 tifosi metelliani.