La Cavese rende visita al Martina: tre rientri per Troise, out Puglisi

«Dobbiamo essere bravi a dare continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane». Emanuele Troise tratteggia in questi termini la vigilia della trasferta di Martina Franca per la sua Cavese. Gara da prendere con le pinze. La formazione pugliese viaggia a centro classifica ma è reduce da un filotto di nove risultati utili consecutivi.

L'incognita del terreno di gioco non preoccupa il tecnico biancoblu perché «abbiamo preparato bene la gara sul piano psicologico, facendo leva sulle precedenti partite giocate su campi in condizioni non ottimali. Di fronte troveremo un avversario propositivo, con centrocampisti abili nel palleggio e buoni riferimenti in avanti».

Troise recupera Bubas, Lomasto e Maffei, assenti per squalifica contro il Casarano ma dovrà fare a meno di Puglisi. Ci sarà comunque a disposizione una duplice soluzione under con lo stesso Maffei e e con D'Amore. In particolare con quest'ultimo che già nella scorsa stagione ha evidenziato buona duttilità tattica.

E in Coppa Italia il tecnico ha ottenuto anche importanti risposte da chi ha trovato spazio con l'Altamura: «I ragazzi che hanno giocato mercoledì hanno dimostrato di quanto ci tengano alla causa quando vengono impiegati».