Cavese, Cappa alla Puteolana: operazione al braccio per Puglisi

Si registrano due partenze in casa Cavese. La società ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Riccardo Cappa. L'attaccante è passato alla Puteolana dell'ex trainer biancoblu Sasà Campilongo.

Il classe 1999 non ha fatto breccia nella sua esperienza in biancoblu, collezionando una quarantina di minuti in campionato in quattro presenze e una presenza in Coppa Italia di Serie D. Proverà a trovare più spazio nella compagine flegrea, ultima della classe nel girone H di Serie D e ancora a secco di vittorie dopo quattordici giornate.

Lascia il club metelliano anche il terzino Mattia Tufano, classe 2003, ceduto a titolo definitivo al Sorrento, capolista del girone G di Serie D. Anche per Tufano impiego col contagocce in questa prima parte di stagione: per il difensore una presenza in campionato e una in Coppa Italia.

Intanto è stato operato il centrocampista Samuele Puglisi. Uscito per infortunio nella gara con il Casarano, si è sottoposto a un intervento chirurgico a un braccio, eseguito presso il reparto di Ortopedia dell'ospedale di Cava de' Tirreni.