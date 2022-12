Sorrento, ingaggiato il difensore Mattia Tufano

Il Sorrento ha ufficializzato il trasferimento di Mattia Tufano dalla Cavese. Difensore classe 2003 è una vecchia conoscenza di mister Maiuri che l'ha allenato nella passata stagione alla Casertana. "Volevo ringraziare la società e lo staff tecnico per avermi dato la possibilità di entrare a far parte di questo gruppo. Darò tutto me stesso per questi colori e credo che riusciremo tutti insieme a raggiungere grandi obiettivi".