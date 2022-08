Cavese, sonora sconfitta a Picerno: primo tempo choc, il test termina 5-0

Una sonora sconfitta che va però presa con le pinze, tenendo conto dell'avversario e che si è comunque trattato di calcio d'agosto. La Cavese torna a casa con un netto ko per 5-0 dalla gara contro il Picerno degli ex. In panca mister Longo, in campo i vari De Franco, Gerardi e Vivacqua tra le fila dei lucani, che hanno sfruttato una miglior condizione atletica rispetto agli aquilotti per imporsi con un divario così ampio.

Tante le attenuanti per la squadra di mister Troise, di categoria inferiore rispetto al Picerno e dunque anche da meno tempo impegnata nel lavoro precampionato. I lucani hanno indirizzato il match in poco più di un quarto d'ora della prima frazione grazie alle reti di Gerardi (15’), Pitarresi (23’), Esposito (24’) e Kouda (34’), tutte sfruttando qualche difficoltà di troppo dei due terzini della Cavese.

La formazione biancoblu non è comunque rimasta a guardare. Il tridente offensivo “leggero” impostato inizialmente da Troise - con Bacio Terracino, Gagliardi e Banegas - ha prodotto azioni da gol, mal sfruttate in particolare dall'ex attaccante della Gelbison.

Rispetto alla precedente uscita, il tecnico biancoblu ha dato spazio inizialmente a Rossi e Munoz sulla linea difensiva e appunto a Bacio Terracino in avanti, lasciando inizialmente in panchina Anzano, Fissore e Foggia. Prove ed esperimenti che hanno fornito comunque indicazioni interessanti a mister Troise, in vista di un inizio stagione che si avvicina a grandi passi e magari in attesa che la società possa completare in via definitiva l'organico, in particolare puntellando la prima linea.