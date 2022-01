Exploit Portici: tris a domicilio alla Sancataldese

Comincia col sorriso il nuovo anno per il Portici. Gli azzurri passano con un perentorio 3-0 in casa della Sancataldese e fanno un bel balzo in avanti in classifica, scavalcando proprio i siciliani e portandosi a +4 sul San Luca, sestultimo.

Al Mazzola sblocca al quarto d’ora Maranzino, che porta in avanti i suoi con una deliziosa pennellata su punizione. Nella ripresa, tre minuti e Filogamo firma il bis con un gran sinistro su cui nulla può l’estremo difensore siciliano. Pratica archiviata a ridosso del triplice fischio, quando Scala s’invola in contropiede e firma – praticamente – indisturbato il 3-0.

Dopo quattro turni torna dunque al successo il Portici: la vittoria mancava dal 5 dicembre (altro 3-0, al Sant’Agata); di mezzo, due sconfitte e un pareggio, che avevano fatto sprofondare gli azzurri proprio a ridosso della zona playout. Riprende con decisione, quindi, la marcia salvezza dell’undici di Sarnataro.