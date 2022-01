Gelbison a Castrovillari senza Gonazales per mantenere la vetta

La Gelbison con il titolo di campione d'inverno e con una gara da recuperare riparte nel girone di ritorno con la trasferta sul campo del Castrovillari che staziona nella zona playout e per questa gara i rossoblu cilentani arrivano dopo il pareggio nel derby e con l'orgnico pressochè al completo con la sola assenza del difensore Gonzales. Esposito, in conferenza stampa ha confermato che sarà schierato il consueto tridente e che l'obbiettivo sono i 3 punti per respingere gli assalti della Cavese che segue due punti ma con tutte le gare giocate. Si inizia alle ore 14.30 arbitra Cerbasi di Arezzo.