Gelbison, Cianfrone analizza il lavoro: «Bilancio positivo. Agropoli scelta giusta»

La Gelbison ha concluso il mese di lavoro con una seduta al Morra, poi la squadra di Gianluca Esposito, ha beneficiato di un paio di gironi di meritato riposo, prima di riprendere nuovamente dopo la pausa ferragostana. A fare il punto sulle quattro settimane di preparazione è il collaboratore tecnico Giuseppe Cianfrone, arrivato alla corte del club rossoblu dopo l'esperienza sulla panchina dell'Agropoli:

«Siamo a buon punto, si procede secondo programma sotto l'attento sguardo di Esposito. I ragazzi lavorano sodo e per questo posso dire che il bilancio è positivo anche l'ultima uscita nel test con la Turris conferma che si sta facendo bene».

Poi valuta la sua scelta di sposare il club rossoblu:

«Sono arrivato in una società che non lascia nulla al caso e merita di essere tra i professionist. La Gelbison è un marchio che rappresenta tutto il cilento e bisogna lasciarsi alle spalle sterili campanilismi, per questo ritengo che la scelta di giocare le partite casalinghe ad Agropoli sia stata una decisione oculata perché bisogna andare oltre e come dice da sempre il presidente Maurizio Puglisi, è in gioco l'intero Cilento non un solo centro».

Intanto si ritornerà a lavorare martedì 16 in attesa di conoscere il calendario, mentre è già fissato un altro test amchevole sabato 27 agosto Uliano e soci, incroceranno il Potenza.