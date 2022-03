Gelbison-Città Sant'Agata 2-0 e i rossoblù allungano in vetta

La Gelbison non sbaglia l'appuntamento con la vittoria e si assicura i tre punti nel match casalingo con il Città di Sant'Agata. Una vittoria meritata da parte dei cilentani che fin dalle prime battute hanno preso in mano il controllo del gioco, ma per sbloccare il match hanno dovuto attendere la ripresa, quando al 9’ Gagliardi ha siglato la rete del vantaggio dopo una bella combinazione con Ortolini. Una marcatura che ha spento le velleità dei siciliani e dato la spinta ai cilentani, che al 29’ proprio con Ortolini, imbeccato da Faella, hanno trovato la rete del 2-0 con cui si è chiusa la gara.

E al successo degli uomini di Esposito, ha fatto seguito anche il ko rimediato dalla Cavese a Portici, che ha fatto scivolare i metelliani a 5 lunghezze di ritardo dai rossoblu vallesi, e con questo ampio vantaggio si presentano domenica nello scontro diretto in programma al Lamberti di Cava de' Tirreni. E a Vallo della Lucania i tifosi preparano la festa.