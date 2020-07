Il settore giovanile è in cima ai pensieri della dirigenza del Giugliano. La società gialloblu, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha dato il benvenuto ad Andrea D’Alterio, insegnante e fiduciario Coni. Sarà D'Alterio, giuglianese doc, il nuovo direttore generale del settore giovanile e scolastico del Giugliano calcio. La società, intanto, segue con interesse alcuni under: giovanissimi di buona prospettiva, classe 2002, che saranno aggregati alla prima squadra diretta dal tecnico Guglielmo Tudisco. I tigrotti, reduci da un terzo posto nell'ultimo campionato, si raduneranno tra qualche giorno al De Cristofaro di Giugliano e partiranno, subito dopo, per il ritiro precampionato in terra abruzzese. © RIPRODUZIONE RISERVATA