Il Santa Maria Cilento si laurea campione d'Italia Beach soccer under 18

Il Santa Maria Cilento dopo aver trionfato nella fase regionale con la squadra Under 18 di Beach Soccer, nelle finali nazionali svoltesi a Cirò Marina, in Calabria, con un percorso netto: 5 vittorie in altrettante gare giocate, si aggiudica il titolo di Campione d'Italia di questa disciplina, andando a scrivere il proprio nome nell'albo dei vincitori della prima edizione di questa competizione organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

La formazione giallorossa ha superato in finale i siciliani dell'Iccarense col punteggio di 6-3. Per la formazione di Castellbate del presidente Tavassi, sono andati a segno con una doppietta a testa: il capitano Morlando, Ventura e Sessa, quest'ultimo con una spettacolare rovesciata. Al fischio finale grande festa tra i giovanissimi giallorossi per questo prestigioso risultato ottenuto in una disciplina in grande crescita.