Ubriacante il successo del Barbera. Capace di restituire entusiasmo e di far lievitare il morale dopo l’amaro post partita del Giraud contro il Biancavilla. Il Savoia c’è e vuole adesso ripartire dal prestigioso successo contro il Palermo (foto ufficio stampa Us Savoia 1908).



«Giocavamo contro una corazzata – commenta il diggì Giovanni Rais – ed abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il nostro percorso deve adesso continuare con serenità, senza esaltarci, pensando di partita in partita. Vogliamo provare ad arrivare il più in alto possibile: lo meritano sia la squadra che la società».



Si gode il momento, il diesse Marco Mignano. «Savoia a -10 dal Palermo? Noi la classifica non la guardiamo. La vittoria era un sogno. Non so in quanti saranno capaci di realizzarlo in questo stadio. Questa vittoria è dedicata a tutti: tifosi, staff, società. Sia il Palermo che il Savoia meritano categorie importanti».



Quindi l’analisi di mister Parlato. «Abbiamo giocato senza paura, riuscendo in questo modo a spezzare la loro serie di vittorie. Bravi i ragazzi, che hanno avuto la pazienza e la capacità di colpire al momento giusto: tolto il primo quarto d’ora, abbiamo tenuto saldamente il pallino del gioco, sfiorando il gol in altre due occasioni. Adesso ripartiamo da questa vittoria: la squadra deve ricordarsi d’aver vinto al Barbera e deve portare questo ricordo sempre con sé, su ogni campo».



Una domenica indelebile per il match winner Amara Diakitè. «È stata un’emozione incredibile segnare davanti a questo pubblico, contro il Palermo. Conoscevamo le nostre forze e sapevamo di poter vincere: quando abbiamo avuto la possibilità, abbiamo colpito». Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA