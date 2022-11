L'Angri tra le mura amiche col Tivoli: rientra Leone, Vitiello ancora fuori

Angri verso il turno interno di domani con il Tivoli. Il tecnico Luigi Sanchez dovrà fare ancora a meno del regista Vitiello e dei difensori Sall e Liguoro, quest'ultimo fuori per squalifica. La buona notizia riguarda il pieno recupero di Leone, che si riprenderà una maglia da titolare a centrocampo. In cabina di regia Maranzino sembra favorito su Fabiano, mentre in retroguardia solo in extremis il tecnico risolverà il ballottaggio tra Palladino e Delle Curti.

Mister Sanchez tiene tutti sulla corda, per evitare cali di tensione. «Qiesto è un campionato caratterizzato da grande equilibrio e ogni partita è delicata. Quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia e dovremo giocare una partita di grande intensità».

Il riferimento del tecnico riguarda il ruolino di marcia dei prossimi avversari, a digiuno di vittorie da ben due mesi. Dettagli insignificanti per poter preparare al meglio il match. I grigiorossi saranno chiamati da subito a dettare i ritmi, per cercare un successo che assottiglierebbe ancora di più il gap dalle zone di vertice della classifica.

Una prospettiva che nelle prime giornate di questo torneo sarebbe risultata folle e che invece, complice proprio il livellamento del campionato, oggi rappresenta una realtà da consolidare per Manzo e soci. A partire proprio dalla partita di domani, capitalizzando al massimo il fattore campo.