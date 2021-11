La Gelbison impatta a Cittanova 0-0 ma resta saldamente in vetta

Una Gelbison meno brillante del solito non va oltre il pareggio senza reti sull'ostico campo del Cittanova, compagine che dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia a spese dell'altra cilentana Santa Maria, con una prestazione attenta riesce ad imbrigliare anche la capolista che solo nel finale con Gagliardi si rende pericolosa, per il resto è stata la squadra di casa a tenere in mano il pallino del gioco e chiamando in un paio di circostanze l'estremo D'Agostino a tenere in piedi i suoi compagni. Un risultato che in casa rossoblu viene accolto con favore e fa allungare la serie utile e consente a Uliano e soci, di mantenere saldamente la leadership del girone I, e domenica al Morra arriva l'Acireale.