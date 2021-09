La Nocerina torna al San Francesco: i biglietti per la gara col Francavilla

Terminato il lungo esilio ad Angri, la Nocerina domenica tornerà finalmente allo stadio San Francesco. I molossi calcheranno il rinnovato prato dell'impianto di casa in occasione del primo turno casalingo di campionato. Ospiteranno il Francavilla, reduce da un inizio scoppiettante di stagione tra Coppa Italia e campionato.

Nella manifestazione tricolore, i sinnici hanno infatti eliminato il Rotonda nel turno preliminare e il Castrovillari nel primo turno, ottenendo la qualificazione ai trentaduesimi. In campionato, invece, positivissimo esordio casalingo contro il Brindisi, battuto per 2-1.

La Nocerina invece ha rapidamente metabolizzato il ko di coppa contro il Sorrento e si è immediatamente rituffata in clima campionato. All'esordio in casa, la truppa di mister Cavallaro è intenzionata a non sfigurare. Contando magari su una buona cornice di pubblico al San Francesco. A tal proposito, la società ha aperto ufficialmente la prevendita dei biglietti, con i seguenti costi:

TRIBUNA LATERALE € 10,00 (+1,00 per diritti di prevendita)

CURVA SUD € 5,00 (+1,00)

CURVA NORD ospiti € 10,00 (+2,00)

Per l'ingresso allo stadio sarà obbligatorio esibire il Green Pass