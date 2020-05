«Avrei preferito ottenere sul campo questa salvezza». Lorenzo Liurni, attaccante della Nocerina, giudica “agrodolce” il finale di questa stagione. «Ad ogni modo - aggiunge - il nostro obiettivo iniziale era quello di mantenere la categoria e sebbene sia arrivato così, a noi sta bene lo stesso. Alla Nocerina la Serie D sta stretta, figuriamoci l’Eccellenza».



Nelle varie interviste stagionali, Liurni ha sempre puntato sul gruppo, evitando riflessioni personalistiche. Ma il ruolino di marcia della Nocerina è chiaro: con i suoi gol, l’attaccante umbro è stato l’autentico trascinatore dei molossi. «Un complimento che mi fa assolutamente piacere e mi rende orgoglioso, visto che si parla di una squadra così blasonata. Sono felice di aver contribuito a questa salvezza e di aver svolto al meglio il mio compito in campo».



E i numeri importanti in rossonero potranno rappresentare un trampolino di lancio per Lorenzo Liurni: «Un anno bellissimo a livello personale, che ci voleva dopo tutti i sacrifici che ho fatto. Spero di poter decidere presto sul mio futuro e credo di meritare una chance importante. Cerco un progetto vincente - conclude l’attaccante - e se sarà la Nocerina a offrirmi questo progetto, sarò felicissimo di restare». © RIPRODUZIONE RISERVATA