Il Covid ferma la Mariglianese: rinviata la gara col Canicattì

Dopo la sconfitta nella gara d’esordio in panchina, per mister Mollo arriva un altro stop. Stavolta è il Covid a fermare la Mariglianese. Le positività rilevate nel gruppo squadra hanno infatti portato al rinvio della gara contro il Canicattì (che viaggia in classifica a quota 12, a braccetto con San Luca e Santa Maria Cilento, al sestultimo posto). La partita, programmata per questo pomeriggio allo stadio Saraceno di Ravanusa, è slittata a mercoledì 30 novembre, con fischio d’inizio alle ore 14.30.

Alla Mariglianese, ultima con appena tre punti all’attivo, toccherà dunque restare quest’oggi alla finestra, a fare da spettatrice interessata: la Cittanovese, penultima (a +5 sui biancazzurri) sarà impegnata in casa con il Locri, mentre Sancataldese e Acireale (terzultimi a +8) se la vedranno – rispettivamente, anche loro potranno contare sul fattore campo – con Licata e Vibonese.