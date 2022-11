Mariglianese, ribaltone in panchina: via Senigagliesi, il nuovo allenatore è Mollo

La Mariglianese riparte da un volto noto. Il club ha scelto Felice Mollo – già alla guida dei biancazzurri – per il dopo Senigagliesi. Mister Mollo eredita una Mariglianese in piena crisi, da settimane ormai stabilmente inchiodata al fondo della classifica con appena tre punti all’attivo ed ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Domani primo cruciale scontro diretto al Santa Maria delle Grazie contro la Cittanovese, penultima a +2 sui biancazzurri (terza peggior difesa del girone, con diciassette reti subite, a fronte delle diciotto incassate dalla Mariglianese). Insieme a Mollo approda in biancazzurro l’allenatore in seconda Pasquale Sena.

L’altro volto nuovo è quello di Raffaele Grazioso, nuovo team manager.

Riparte dunque domani – contro i calabresi – il percorso della Mariglianese. Tutto in salita, verso l’obiettivo della salvezza.