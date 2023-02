Matera-Cavese 0-1, decide un gol di Magri

Un gol di Magri al 42’ della ripresa decide in favore della Cavese l'ostica gara esterna contro il Matera. Gli aquilotti vengono fuori solo nella seconda frazione di gioco, concedendo ai lucani il monopolio delle azioni pericolose nel primo tempo.

Russo è il più attivo dei biancazzurri di casa, ma non riesce a trovare lo spunto giusto in almeno tre nitide palle-gol confezionate dalla formazione di mister Ciullo. Colombo non è costretto a interventi miracolosi, ma si ritrova comunque coinvolto in prima persona nelle sortite materane.

La musica cambia nella ripresa, con la Cavese gradualmente più propositiva. Non prima però di aver rischiato su un “terra-aria” scoccato da Vicente su calcio di punizione da lunghissima distanza, con Colombo proteso in un bel tuffo a deviare in angolo. Ci provano prima Foggia, poi Aliperta su calcio di punizione, ma senza esito. Così come il tentativo di testa di Bubas, che trova un salvataggio sulla linea di porta del Matera.

Al 42’ , su punizione del solito Aliperta, Pozzer è disastroso nell'uscita, concedendo a Magri di elevarsi praticamente da solo a centro area e insaccare nella porta biancazzurra. Una doccia gelata per i lucani che non riescono a imbastire una reazione degna di nota.

Per i ragazzi di Troise un successo fondamentale per conservare il primato in solitaria del girone H di Serie D. Un buon viatico per approcciare nel migliore dei modi al big match in programma domenica prossima al Simonetta Lamberti contro il Nardò, seconda della classe.