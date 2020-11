Un velo di profonda commozione accompagnerà in campo questo pomeriggio la Nocerina, in occasione della gara con il Nola. I calciatori rossoneri indosseranno infatti una maglietta in memoria di Veronica Stile, la giovanissima mamma scomparsa nei giorni scorsi, per le complicazioni causate dal Covid-19.

Mamma, avvocato e consorte di Rosario Stanzione, ex calciatore della Nocerina nei primi anni 2000. Sarà ricordata da una t-shirt rossa, al centro della quale campeggia un grande cuore. Quello dell'intera città di Nocera Inferiore che ieri ha vissuto una giornata di lutto cittadino per la tragedia.

«Un dovuto e sentito omaggio alla memoria di Veronica Stile - si legge nella nota del club - La società, a partire dal presidente Maiorino, rinnova la partecipazione al lutto e al dolore delle due famiglie. Il minuto di raccoglimento di oggi, calcisticamente dedicato a Diego Armando Maradona, umanamente e idealmente si estenderà a Veronica e a tutte le vittime causa covid di questi mesi nelle due Nocera».

