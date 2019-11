Il difensore Ciampi rientra in gruppo in vista della difficile trasferta di Gravina. La Nocerina prosegue negli allenamenti allo Squitieri di Sarno, provando a cancellare il nerissimo periodo in cui è piombata dopo il cambio in panchina. L'avversario però non è proprio il più semplice dei “clienti” da poter affrontare. I gialloblu della Murgia sono infatti reduci da un sonoro 3-0 rifilato a domicilio alla corazzata Taranto e viaggiano a pochi passi dalla zona playoff.



E proprio a proposito del Taranto, la gara in programma allo stadio Iacovone il prossimo 8 dicembre è stata inserite tra quelle a rischio dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno. A differenza del match di Gravina, però, non dovrebbe arrivare un nuovo divieto di trasferta per i supporters della Nocerina. Le poche prescrizioni dovrebbero riguardare un numero non eccessivo di biglietti a disposizione, con obbligo di esibizione di documento d'identità e trasmissione alla Questura della lista completa degli acquirenti.



A chiudere, un flash di mercato. Da Nardò rimbalza una voce secondo cui il tecnico dei neretini Antonio Foglia Manzillo avrebbe richiesto i difensori Campanella e Mannone (nella foto) della Nocerina. © RIPRODUZIONE RISERVATA