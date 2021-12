Nocerina, Curva chiusa mercoledì: contro il Matino tifosi solo in Tribuna

Turno infrasettimanale di campionato per la Nocerina, che ospiterà il Matino al San Francesco. Visto lo sciopero del tifo organizzato, in aperta protesta contro la società, la dirigenza rossonera ha deciso di tenere aperto il solo settore Tribuna per il match di mercoledì, oltre ovviamente alla Curva Nord destinata alla tifoseria ospite.

Non è una decisione nuova per il club, che già nel recente passato aveva optato per l'apertura della sola Tribuna. I numeri esigui di presenze sugli spalti, già verificatisi negli anni scorsi e ripetuti dopo la debacle contro il Fasano, hanno dunque indotto la società ad adottare questa decisione.

Resta intanto in vigore il silenzio stampa. Nonostante le due vittorie consecutive, la dirigenza ha deciso di evitare ogni contatto dei tesserati con gli organi di informazione. Una presa di posizione che al momento stride con i due successi di fila inanellati dalla squadra di mister Cavallaro dopo le 6 reti rimediate dal Fasano.

Per il match di mercoledì, possibile un po' di turnover nell'undici di partenza. Quasi certo il ritorno dal 1' di capitan Garofalo, che ha smaltito gli acciacchi delle scorse settimane ed era già in panchina ieri a Nola. Avanzano una candidatura per una maglia da titolare anche gli attaccanti Palmieri e Talamo, oltre al centrocampista Donnarumma.