Nocerina incerottata a Bisceglie: ufficializzati i numeri di maglia

«Non vedevamo l’ora di riprendere dopo la mezza delusione dei playoff dello scorso anno. Ma sappiamo anche di non essere al completo». Così Giovanni Cavallaro anticipa i contenuti della prima gara di campionato per la sua Nocerina.

Domani i molossi renderanno visita al Bisceglie per la prima giornata. E il tecnico è pienamente consapevole di essere già di fronte a una gara delicata per i suoi. «Il Bisceglie è una squadra che arriva dai professionisti e la sconfitta in Coppa Italia non deve assolutamente trarci in inganno. Hanno iniziato in ritardo come noi, ma mi aspetto una squadra che voglia appunto riscattare il pesante ko di coppa».

Di fronte ai nerazzurri ci sarà una Nocerina a dir poco incerottata: «Abbiamo perso Donida, un punto di riferimento importante per la nostra difesa. Dei tre ultimi acquisti solo Bovo sarà disponibile, mentre per Cason valuteremo se portarlo in panchina. Mazzeo sarà impiegabile solo dal 6 ottobre, vista la presenza ufficiale tra i professionisti all’inizio di questo mese. Mancherà anche Gallo, per il quale non è ancora arrivato il transfer».

La società ha intanto ufficializzato i numeri di maglia per la stagione sportiva 2021-22. Sono 27 al momento i tesserati della Nocerina. Qui di seguito l'elenco completo, suddiviso per ruoli.

PORTIERI

Rashed Al Tumi 1, Luciano Pitarresi 25, Antonio Scarpati 12

DIFENSORI

Stefano Cason 5, Nicolò Donida 14, Francesco Fresa 3, Agostino Garofalo 26, Mattia Menichino 2, Francesco Rizzo 24, Sergio Saporito 27,

CENTROCAMPISTI

Marco E. Barone 18, Andrea Bovo 8, Emanuel Chietti 17, Emmanuel Cuomo 64, Alessio Donnarumma 38, Eduardo Esposito 48, Costantino Pietroluongo 15, Claudio Sellitti 6, Antonio Strazzullo 19, Pierfrancesco Vecchione 4

ATTACCANTI

Raffaele De Martino 28, Salvatore Gallo 21, Gaetano Mancino 20, Fabio Mazzeo 10, Ciro Palmieri 11, Felice Simonetti 9, Nicola Talamo 7