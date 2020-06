Programmare l'immediato futuro, indipendentemente dalle decisioni del Consiglio Federale in programma lunedì e dalle successive determinazioni della Lnd. In casa Nocerina si vive con estrema tranquillità il clima di attesa. Il gol di Dieme nelle ultime battute della gara di Francavilla in Sinni ha di fatto blindato la salvezza dei molossi, qualunque sia la scelta di Federazione e Lega sulle retrocessioni dalla Serie D all'Eccellenza.



E allora spazio appunto alla programmazione. Il presidente Paolo Maiorino ha assicurato a più riprese di voler allestire una squadra che possa ambire alla zona playoff, anziché lottare per evitare la retrocessione. Rassicurazioni che non stanno tuttavia incontrando i favori della piazza, sempre più scettica nei confronti del massimo dirigente.



Ad ogni modo, le indiscrezioni sul futuro iniziano dal ruolo di direttore sportivo. L'idea è di puntare su un giovane emergente, piuttosto che su un dirigente navigato. E la cerchia dei candidati sembra essersi ristretta a Livio Scuotto e Riccardo Bolzan.



Il primo è reduce dall'esperienza con l'Afragolese in Eccellenza e col Giugliano in Serie D. Il secondo è invece una vecchia conoscenza della Nocerina, protagonista dell'ultima storica promozione in Serie B dei molossi di patron Giovanni Citarella. Rimasto in rossonero nella stagione cadetta, ha in seguito indossato le maglie di Benevento, Messina, Torres, Sacilese, Paganese, Fontanafredda, Sorrento e Campobasso, prima di appendere gli scarpini al chiodo. © RIPRODUZIONE RISERVATA