Nocerina sconfitta dal Gladiator: rossoneri di nuovo in zona playout

Quinta sconfitta stagionale per una Nocerina che continua nel suo altalenante andamento in campionato. I rossoneri cedono il passo al Gladiator, pagando a caro prezzo le tantissime assenze cui mister Zavettieri ha dovuto far fronte per questo impegno.

Per la gara del Mario Piccirillo risultavano infatti indisponibili, tra squalifiche e infortuni, i vari Khaleel - sempre più oggetto misterioso -, Giacomarro, Mincica, Ambro, Scaringella, Magri, Balde e Schiavella. Diversi gli atleti della formazione Juniores inseriti nella distinta di gioco.

In campo, pur a fronte di grande impegno, la Nocerina ha dovuto soccombere rimediando peraltro gol per l'ennesima volta sugli sviluppi di palle inattive. Su due calci d'angolo sono infatti arrivate le reti del Gladiator, firmate da Marianelli e Puca. Errori triti e ritriti per una squadra che non è mai stata capace di porre rimedio a queste lacune emerse fin dalle prime uscite ufficiali.

Classifica di nuovo deficitaria per i molossi, precipitati di nuovo in zona playout. E con sulla testa la spada di Damocle di una situazione societaria tutta da definire. Tra clamorose esclusive e improvvise indiscrezioni, al momento la Nocerina resta affidata al solo amministratore Nunzio Grasso. Si parla di una possibile con un gruppo di imprenditori guidati da Raffaele Niutta, attuale presidente dell'Afragolese, ma al momento di concreto non è accaduto nulla.