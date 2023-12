A Portici una panchina per due: Bovienzo affianca Ciaramella, sarà doppia guida tecnica

Non solo Andrea Ciaramella. Siederà anche Pasquale Bovienzo sulla panchina del Portici nella prima stagione targata Holding Casa Reale. Doppia guida tecnica, dunque, per gli azzurri. Un unicum nel panorama calcistico nazionale.

Bovienzo, «voluto fortemente dal tecnico Andrea Ciaramella», approda al Portici dopo essere stato allenatore delle formazioni Under 17 – tra gli altri – di Real Aversa, Casertana, Benevento (con cui è approdato anche in Primavera 2) e Cavese. Alla guida della prima squadra ha – invece – collezionato esperienze con Maddalonese ed Albanova, cui è stato legato nella prima parte della stagione in corso. Adesso «è pronto a mettersi a disposizione della società vesuviana, al fianco di Ciaramella, per una nuova esperienza in serie D».

Reduce dal roboante successo del San Ciro ai danni del Castrovillari (5-0 il finale, con Maione nelle vesti di mattatore), il Portici sarà impegnato domenica in casa della Vibonese.

Contro i calabresi il duo Ciaramella-Bovienzo dovrà rinunciare agli indisponibili Riccio, Pelliccia, Carullo, Zanoni, Musto, Scaffidi.