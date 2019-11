Il momento è di quelli delicati e la classifica desta indubbiamente qualche preoccupazione. Il Portici non riesce a schiodarsi dai bassifondi ed a farne le spese è il tecnico Chianese. Salta la panchina azzurra, a tre giorni dalla trasferta contro il Trastevere. Il club ha ufficializzato l’esonero in tarda mattinata, con la squadra nel frattempo affidata all’allenatore in seconda.

Chianese – alla sua seconda stagione in azzurro – paga il deludente rendimento degli azzurri, che nelle ultime sei partite hanno raccolto appena tre punti. L’ultimo successo risale ad un mese e mezzo fa. Era il 29 settembre: un destro di Improta consentì di intascare tre preziosi punti contro il Muravera.

Gli azzurri sono sestultimi in graduatoria generale con 10 punti all’attivo, tallonati da Tor Sapienza ed Arzachena. Un rendimento che non ha evidentemente soddisfatto il patron Ragosta: reduce dallo storico piazzamento playoff della passata stagione, il Portici puntava per quest’anno a proseguire nel percorso di crescita avviato due anni fa. Forte, per giunta, degli innesti - tra gli altri - di Guarracino ed Arario. Ed invece, nel girone G il Portici sta evidentemente patendo qualche sofferenza di troppo.

Avviate intanto le consultazioni per il dopo Chianese ma non è detto che la scelta della nuova guida tecnica venga ufficializzata a stretto giro.



