Comincia ufficialmente la stagione del Portici. Gli azzurri si sono infatti radunati quest’oggi al San Ciro per cominciare – agli ordini di mister Panico – la preparazione in vista del prossimo campionato, il quarto consecutivo in serie D.



Nell’ottica di favorire un sempre maggiore coinvolgimento della città, il club dei presidenti Ragosta e Noia ha fatto sapere che «sarà possibile assistere alle sedute di allenamento e di allenamento congiunto previste per i giorni 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 agosto», ma con una precisazione. «L’ingresso – nel rispetto delle normative previste dalle nuove regolamentazioni – sarà consentito esclusivamente ai possessori della “Blu Card”, la tessera che consentirà l’ingresso a tutte le gare interne della squadra nella nuova stagione sportiva, già disponibile presso i punti vendita abilitati».



Diramato, intanto, l’elenco dei convocati, in attesa di eventuali – ulteriori – manovre di mercato. In 23 hanno intanto cominciato a lavorare sotto la guida del neo tecnico Panico:

Arezzo, Avella, Bisceglia, Cassitto, D’Acunto, Donnarumma, Grieco, Imbimbo, Maione, Maiorano, Marigliano, Mauro, Mazza, Nappo, Onda, Parisi, Petrosino, Riccio, Rullo, Shaeper, Sorrentino, Vaino, Valentino. © RIPRODUZIONE RISERVATA