Portici, rientrano Onda e Maione: «Vogliamo il riscatto contro il Lavello»

La buona notizia, alla vigilia di Portici-Lavello, è che – a seguito del ciclo di tamponi effettuato come da protocollo – l’intero gruppo squadra azzurro è risultato negativo al Covid. Dei cinque calciatori risultati positivi nelle scorse settimane (tutti sintomatici), fa sapere il club, «quattro sono guariti e negativizzati. Due di questi sono già tornati agli allenamenti, gli altri sono in attesa della visita di idoneità sportiva e si aggregheranno al gruppo verosimilmente la prossima settimana».

Ed ora, dopo il sonoro poker rimediato a Casarano, testa al Lavello. «Arriviamo bene a questa partita – commenta nella conferenza pre gara mister Panico – ed è sicuramente un bene poter tornare subito in campo, così da provare a rimediare alla sconfitta di mercoledì ed agli errori che l’hanno caratterizzata. Ci siamo preparati bene, siamo in salute ed abbiamo finalmente recuperato qualche giocatore, che sarà importante riavere a disposizione, anche se magari inizialmente dalla panchina. Recuperiamo il capitano ed il nostro bomber Maione, che sono rientrati in gruppo ed hanno sostenuto quattro allenamenti in settimana. Ripeto, la squadra sta bene e spero che domani faccia una partita all’altezza della situazione contro un avversario di tutto rispetto».

Quindi il difensore Alessandro Del Gaudio. «Vogliamo riscattarci a tutti i costi, anche perché con Francavilla e Casarano siamo stati abbastanza sfortunati. Contro il Lavello servirà tanta cattiveria in campo: conosciamo la forza dell’avversario, sappiamo come gioca e ci siamo preparati al meglio per contrastarlo».

