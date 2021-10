Portici, primo pari: 1-1 con il San Luca, azzurri sempre in vetta

Primo pareggio in campionato per il Portici, che dopo quattro vittorie consecutive impatta al San Ciro contro il San Luca. Contro i calabresi finisce 1-1: è un pari in rimonta per gli azzurri. Le reti entrambe nella ripresa: ospiti in avanti con Crucitti, pari azzurro con Manfrellotti.

La prima frazione di gioco stenta a decollare e non regala grosse emozioni. Nella ripresa, dodici minuti e il direttore di gara sanziona con il penalty un tocco di mano in area di Calvanese. Dagli undici metri Crucitti fa 1-0. Il pari azzurro arriva al 25’, con Manfrellotti, che insacca di testa su traversone dalla sinistra. il finale di gara è intenso e spigoloso ma il risultato resta inchiodato sull’1-1.

Il punto consente al Portici, autentica sorpresa di questo inizio stagione, di restare agganciato alla vetta del girone I, a braccetto con Cavese e Gelbison, a quota tredici.