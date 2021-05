Savoia incerottato contro il Cassino: «Niente alibi, faremo una grande gara»

Reduce dal pari esterno contro il Latte Dolce, il Savoia torna al Giraud per la sfida contro il Cassino. Lunga la lista degli indisponibili per il match contro i laziali: resteranno infatti ai box Riccio e Kyeremateng per squalifica, oltre agli infortunati Depetris, Fornito, Letizia e Scalzone, cui si è aggiunto anche Russo; tornerà invece disponibile Sorrentino. Bianchi incerottati, dunque, ma determinati a far risultato, come tiene a sottolineare il tecnico Ferraro. «Non sarà una gara facile, loro hanno disputato una buona partita mercoledì, pur non vincendo. Le insidie sono insomma dietro l’angolo. Per portare a casa il risultato serviranno grande determinazione e mentalità da grande squadra, non possiamo permetterci errori. Indisponibili? Non siamo in cerca di alibi, faremo una grande gara».

Positivo il bilancio del tecnico rispetto al lavoro svolto dai suoi in settimana. «Devo dire che la squadra ha assorbito bene il pari contro il Latte Dolce – per me due punti persi – ed ha recuperato energie e lavorato bene. È chiaro che in questo momento la coperta è corta, abbiamo infortunati e soprattutto in attacco avremo qualche defezione di troppo, ma credo che l’aspetto fondamentale in questo momento sia il gruppo. La nostra forza deve scaturire dalla voglia di prenderci i tre punti».