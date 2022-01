La Gelbison espugna Rende (1-2) e si riprende la vetta del girone I

La Gelbison non sbaglia il ritorno in campo nel nuovo anno e con una prestazione di carattere va ad imporsi sul campo del Rende e si riappropria nuovamente della vetta del girone I di serie D.

Le due reti che hanno consentito ai ragazzi di Gianluca Esposito di portare a casa i tre punti sono giunte nella prima frazione. Al minuto 8 Faella è abile ad eludere il fuorigico e serve su un piatto d'oro la palla della rete a Oggiano che non sbaglia. Al 26' arriva il raddoppio: questa volta Faella si trasforma in bomber e finalizza sottomisura un assit del capitano Uliano e sullo 0-2 per i cilentani si rientra negli spogliatoi.

Nella ripresa Esposito passa ad un più prudente 4-4-2 per controllare le sfuriate sterili del Rende che però, al 34' con Mosciaro, accorcia le distanze e costringe la Gelbison a rimanere in gara fino all'ultimo, ma dopo 6 ' di recupero arriva il triplice fischio che regala la vittoria ai cilentani i quali possono brindare al primato ritrovato e domenica c'è il derby a Castellabate con il Santa Maria.