Serie D, trenteduesimi di Coppa Italia: gli abbinamenti delle sei campane

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli abbinamenti dei trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, in programma il 2 novembre alle ore 14.30. Pubblicato anche il tabellone principale con lo sviluppo degli abbinamenti dai sedicesimi fino alla finalissima.

Sei le squadre campane ancora in lizza per la competizione tricolore e quattro di queste si incroceranno in due derby. Casertana-Real Aversa e Nocerina-Portici le due sfide tra corregionali; oltre a queste, sono in programma Cavese-Vastogirardi e Puteolana-Molfetta. La vincente di quest'ultimo match affronterà ai sedicesimi la vincente di Trastevere-Flaminia Civitacastellana.

La vincente di Cavese-Vastogirardi se la vedrà con la vincente di Fasano-Team Altamura. La qualificata del derby casertano affronterà al turno successivo la vincente di Francavilla-Lavello. La vincente di Nocerina-Portici, infine, giocherà ai sedicesimi contro la vincente del derby calabrese Lamezia Terme-Cittanova. Si gioca in gara unica e in caso di parità al 90' si tireranno i calci di rigore.