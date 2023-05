Sorrento-Brindisi 3-0, è in semifinale poule scudetto

Prosegue la marcia trionfale del Sorrento. Dopo la conquista della promozione in serie C e la vittoria a Catania nel primo turno della poule scudetto di serie D, i rossoneri superano anche il Brindisi e si qualificano per le semifinali del trofeo tricolore post campionato. 3-0 il risultato finale con le reti di Gianmarco Todisco nel primo tempo (18'), Badje (11') e Petito (16') nella ripresa.

Al termine della gara con il Brindisi, la festa rossonera, con la consegna della Coppa della Figc riservata alla squadra vincente del girone G di serie D, con l'intervento del coordinatore e del consigliere del Dipartimento interregionale, Luigi Barbiero e Giuseppe Dello Iacono.

Nel corso della cerimonia, introdotta dal presidente Giuseppe Cappiello, consegnate medaglie eattestati di riconoscimenti alla squadra, allo staff tecnico e sanitario, ai collaboratori e agli operatori della quotidianità rossonera.

Le semifinali si disputeranno il 28 maggio e il 3 giugno. Il 10 giugno la finale. Il Sorrento in semifinale incontrerà Lunezzane o Sestri Levante, si saprà domani.