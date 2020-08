SORRENTO - Scompare un pezzo di storia del Sorrento che conquistò la promozione in serie B nel 1970-71. Deceduto questa mattina all’età di 82 anni Edmondo Lorenzini (l'ultimo in alto a destra nella foto). Vestì la maglia del Sorrento dal novembre 1968 al giugno 1973 contribuendo alla doppia promozione dalla D alla B e collezionando 156 e 1 gol. Lorenzini in carriera aveva colezionato anche 32 presenze in serie A con la maglia del Bologna con cui vinse la Mitropa Cup del 1961 e lo scudetto del 1964. © RIPRODUZIONE RISERVATA