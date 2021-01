Prosegue l'attività di potenziamento della rosa rossonera.

Il ds Antonio Amodio ha ufficializzato il trasferimento dal Savoia di Matteo Langella, centrocampista classe 1997.

«Ringrazio la società ed il direttore sportivo Antonio Amodio per l’opportunità che mi hanno dato, mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono felice di far parte di questa Società che ho sempre ammirato in questi anni».

