Caldo e trascinante il Liguori nella domenica in cui riaprono finalmente le porte della Tribuna Strino, con la Turris che consolida il primato a suon di gol contro il fanalino di coda Ladispoli. «I nostri tifosi sono eccezionali – il commento del presidente Antonio Colantonio – sono capaci di farci sempre sentire come se fossimo in tremila sugli spalti. Il Liguori è magico e noi stiamo facendo qualcosa di eccezionale, per questo vorrei che tutta Torre respirasse questa magia». Parzialmente soddisfatto, quindi, il numero uno corallino sul numero di presenze allo stadio. «Ci sono due chiavi di lettura. Se consideriamo i numeri degli ultimi dieci anni, ovvio che ci sia da essere parecchio soddisfatti, anche in considerazione dei 500 abbonamenti sottoscritti. Io vorrei però si facesse un altro passo in avanti: vorrei un Liguori pieno, con famiglie e bambini. È stato bellissimo incontrare a pranzo, in un locale, due famiglie con bandiera e piccoli al seguito. La vittoria più grande, oltre il passaggio di categoria, sarebbe proprio quella di avere lo stadio pieno da qui alla fine».



Analizza il match contro i laziali, mister Fabiano. «L’approccio alla gara è stato buono. Noi ci abbiamo messo intensità ma sono stati bravi gli avversari a sfruttare certe situazioni di gioco, come in occasione di quella punizione iniziale su cui noi siamo stati un tantino ingenui, nonostante l’avessimo studiata in allenamento. Non è stata affatto una gara semplice come il risultato finale potrebbe indurre a pensare. La classifica? Non la guardiamo e soprattutto non sottovalutiamo mai nessun avversario. Possiamo contare su di una società di alto livello e su un organico di prim’ordine, ma ho sapienza ed intelligenza per dire con assoluta certezza che in questo girone di facile non c’è niente».



Torna al gol con una prepotente e deliziosa doppietta bomber Longo. Letteralmente affamato di gol, come sempre e da sempre, ma nella scala delle priorità al primo posto c’è per lui un altro obiettivo. «Avevo anzitutto fame di tre punti. Specie adesso, con la tribuna tornata finalmente a sostenerci. Era da due domeniche che non segnavo e credo sia superfluo dire cosa rappresenti il gol per un attaccante, ma la cosa più importante quest’anno è centrare l’obiettivo finale. Tutti insieme. Le inseguitrici? Delle altre a noi importa poco. Dobbiamo solo continuare a seguire il nostro percorso. Sappiamo che in questo campionato tutte proveranno a renderci la vita difficile: è e sarà dura, ma siamo una squadra forte ed un gruppo eccezionale. Sono sicuro che faremo nostro l’obiettivo che tutti vogliamo». Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA