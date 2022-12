Adama Traoré dice no al rinnovo con il Wolverhampton: il Napoli resta alla finestra

Il Wolverhampton ci ha provato a rinnovargli il contratto, ma Adama Traoré difficilmente resterà a difendere la maglia del club inglese la prossima stagione. L'esterno spagnolo sa già di voler cambiare aria e magari riprovare con qualche big europea dopo il prestito senza troppo successo al Barcellona di un anno fa, quando aveva incrociato proprio il Napoli in Europa League.

Secondo i media inglesi gli azzurri sarebbero ancora alla finestra: il no al Wolverhampton di Traoré fa ben sperare per la prossima estate, quando l'esterno cresciuto proprio nella Masìa potrebbe lasciare a costo zero e accasarsi altrove. Tanti i club inglesi interessati a lui, tra tutti il Tottenham di Conte, ma il club di Aurelio e Laurentiis resterà alla finestra per giugno quando da Napoli potrebbe andar via Hirving Lozano.