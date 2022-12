Accelerata in mattinata per Bartosz Bereszynski e con la Sampdoria per il prestito del terzino polacco al Napoli per sei mesi. Nella trattativa va però inserito anche Zanoli che certo non può restare una stagione a fare la riserva di Robocop Di Lorenzo. Difficile che Demme vada via in prestito secco (pronto Ilic del Verona, nel caso): Giuntoli ha spiegato a De Sanctis, ds della Salernitana, che servono soldi.

APPROFONDIMENTI Giuntoli su Bereszynski, Zanoli può andare alla Sampdoria Zanoli via da Napoli in prestito, l'agente apre Dries Mertens, intervista al Mattino

Oggi la ripresa a Castel Volturno senza i cinque nazionali: nessuno rientrerà in tempo per l'amichevole con il Villarreal dove sarà ancora una volta assente Rrahmani. Tempi ancora lunghi, potrebbe tornare in panchina con l'Inter, neppure con il Lille. Intanto, procede a rilento la vendita dei biglietti per il match di sabato sera: meno di 19mila i biglietti acquistati.

Intanto a Omasports, ha parlato Victor Osimhen: «Ora sono al top della mia forma. Per arrivare dove sono ho superato un sacco di ostacoli. La gente dice che non durerò, ma lo dicevano anche quando fui scartato da due squadre in Belgio. Non ce la farai mai mi dicevano e mi paragonavano a giocatori del passato. Io però non li ho mai pensati. Sto giocando in uno dei più grandi club europei e sto raggiungendo tanti traguardi personali. Non era facile se consideri l'infortunio con cui ho rischiato la vita. Eppure sono tornato meglio di prima. Per questo dico grazie a Dio. Ho vinto contro chi non credeva in me».