Angelo tra Napoli e Milan: dai rossoneri prima offerta da 15 milioni

Il nuovo talento del calcio brasiliano pronto a sbarcare in Europa. Angelo Gabriel ha appena compito 18 anni ma i club europei sono su di lui già da diversi mesi: secondo i media sudamericani anche il Napoli l'ha seguito, ma ora gli azzurri non partirebbero in prima fila per un eventuale acquisto. In pole ci potrebbe essere invece il Milan, che porterebbe molto volentieri il talento verdeoro in Serie A già dalla prossima estate.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, è del Milan la prima offerta ufficiale al Santos per Angelo: 15 milioni di euro per anticipare tutta la concorrenza e portarsi a casa il classe 2004 che gioca e incanta con la maglia del Santos che fu di Pelé ma anche con quella della nazionale, giovanile per il momento. L'esterno si libererà dal club bianconero nel 2024.