La notte più amara per il Napoli di Gennaro Gattuso, che vede all’orizzonte la possibilità di riacciuffare l’Atalanta dopo un primo tempo da cancellare per poi essere travolto dai soliti pasticci difensivi. «Nel primo tempo abbiamo fatto sicuramente fatica, poi l’abbiamo riaperta nella ripresa. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, potevamo fare sicuramente meglio, ma per come siamo messi abbiamo fatto bene. Non basta ma dobbiamo tenere la testa alta per recuperare energie ed entusiasmo» ha detto subito Gattuso.

Che stasera ha ritrovato Osimhen. «Dopo 94 giorni fermo non è facile, sicuramente gli manca qualcosa ma deve avere minutaglie per ritrovare condizione» ha commentato Gattuso ai microfoni Rai. «Nella ripresa ho spostato Insigne al centro perché sul lato non trovava spazio. Politano è in buona condizione e ci dà sempre superiorità numerica. La Juventus? Dobbiamo ripartire. Oggi abbiamo giocato con due centrali che non avevano mai giocato insieme. Sui gol siamo mancati, bisogna migliorare i meccanismi, ma quando giochi ogni tre giorni non puoi preparare nulla. De Laurentiis allo stadio? Non ci ho parlato, non ha detto nulla».

La Juventus è l'ultima spiaggia? «Non lo so, dovete chiederlo alla società. Il primo responsabile sono io, quando le cose vanno male le responsabilità sono mie. Ma non posso pensare all’ultima o penultima spiaggia. Io devo lavorare, mettere la squadra in campo e dare fiducia alla squadra. Poi vediamo. So che ci può stare e che può accadere ma ci devo provare fino alla fine».

Ultimo aggiornamento: 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA