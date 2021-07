Bayern-Napoli senza Luperto e Petagna: domani rientrano Ospina e Fabian

Senza Petagna e Luperto, ma ancora con Gennaro Tutino e Nikota Contini tra i pali. Il Napoli che domani affronterà il Bayern in amichevole sarà ancora tutto sperimentale viste le assenze a scopo precauzionale dopo l'allenamento di oggi. Domani, con la squadra in Germania, il rientro di Ospina e Fabian che si sottoporranno ai test medici.



I convocati:

Boffelli, Contini, Idasiak, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Elmas, Gaetano, Lobotka, Machach, Zielinski, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino.