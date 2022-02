Mazzarri e il Napoli sono avversari: «Ora conto solo salvare il Cagliari»

«Sappiamo il valore del Napoli, abbiamo visto quel che hanno fatto a Barcellona ma noi dobbiamo pensare a noi stessi». Walter Mazzarri ritrova l'azzurro, una parte importante del suo passato in panchina: «Dopo il 90° saluterò tutte le persone che lavorano al Napoli con cui sono stato molto bene, ma per ora tutti sono avversari: devo togliere il Cagliari da questa situazione e conta solo il Cagliari».

LEGGI ANCHE Napoli a Cagliari senza Insigne: affaticamento, Osimhen a parte

Quella con il Napoli sarà una sfida cruciale anche per i sardi. «Come dico sempre, su quel che fanno gli altri non possiamo fare nulla. Il Milan ha perso purtroppo dei punti a Salerno, ma io sono concentrato solo su di noi. Dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per fare dei punti» ha aggiunto Mazzarri in conferenza. «Abbiamo fatto grandi passi avanti, ma dobbiamo ancora migliorare: contro il Napoli mi aspetto di vedere da parte della mia squadra una concentrazione per tutta la partita».