Ultimo aggiornamento: 10:11

Premier League, ma anche la Liga. Se Hirving Lozano dovesse decidere di lasciarela prossima estate - una eventualità non così remota viste le difficoltà incontrate nella sua prima stagione in azzurro - le pretendenti non mancherebbero. L'ultima arriva dalla Spagna, è l'del Cholosempre attento ai calciatori in difficoltà e da poter rilanciare.Secondo quanto riportato inda Gol Digital, il messicano del Napoli sarebbe sotto stretta osservazione dei Colchoneros che già programmano per il prossimo anno. Dovrebbero liberare spazio nella rosa a disposizione, ma non è un ostacolo insormontabile. Sempre attente anche le squadre inglesi per l'esterno azzurro: l'Everton di, il West Ham e il Wolverhampton tra le candidate.